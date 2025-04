Azienda del settore certificazioni Iso e sicurezza sul lavoro in Monza cerca un docente settore cura del verde per insegnamento di conoscenze e abilità pratiche nel settore della cura del verde (tecniche di manutenzione di aree verdi). Necessario essere automuniti per spostarsi nelle diverse sedi di formazione di Monza e Brescia. Inviare cv a ido.monza@afolmb.it, rif. 15APR252.