Furioso incendio a Ceriano Laghetto, le indagini svelano allacciamenti abusivi al gas

Ceriano Laghetto (Monza e Brianza) – Le indagini dopo l’incendio hanno rivelato allacciamenti abusivi alla rete del gas, tre persone sono state denunciate a Ceriano Laghetto. La Polizia provinciale di Monza e Brianza, in seguito alle indagini condotte con la Polizia locale dopo il terribile incendio che lo scorso 8 maggio aveva completamente distrutto una rivendita di automobili nuove e usate, ha denunciato tre persone per furto in concorso su bene pubblico, appropriazione indebita e truffa.

L'incendio dell'8 maggio

L’incendio era partito a metà mattina da un capannone di via Mazzini, a ridosso del confine con Saronno: una colonna di fumo nerissimo si era sviluppata sulla zona residenziale di Dal Pozzo, creando molta apprensione. I vigili del fuoco avevano spento l’incendio chiedendo anche l’intervento dei tecnici del gas per chiudere le tubature e la distribuzione del vapore. I tecnici però, una volta intervenuti, hanno notato la presenza di numerosi allacci abusivi che avevano origine da un unico attacco autorizzato. Gli accertamenti della Polizia Provinciale hanno consentito di verificare che tali allacci abusivi erano stati effettuati con lo scopo di bypassare il contatore e consentire alle due attività collegate di non pagare i consumi. Le due attività non risultavano inoltre censite come utilizzatori.