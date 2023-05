Incendio in autofficina Bruciano pneumatici Mattina di fumo e paura

Un violento incendio è scoppiato ieri verso le 11 nella frazione Dal Pozzo di Ceriano Laghetto, a ridosso del confine con Saronno. Le fiamme si sono sviluppate in un’officina, mentre erano in corso dei lavori di riparazione su alcune auto. L’incendio ha coinvolto diversi pneumatici provocando un fumo nero densissimo, visibile a diversi chilometri di distanza, che ha suscitato preoccupazione in tutta la zona. Mobilitati i vigili del fuoco da Desio, Lissone, Lazzate, Monza, Seregno e Saronno. Presente anche un’ambulanza, ma non si sono registrati feriti né intossicati. L’incendio ha intaccato anche alcuni appartamenti sopra l’autofficina, rendendo necessarie le verifiche per l’agibilità.

Ga.Bass.