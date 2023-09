Cateno De Luca a Monza: "La competenza senza confini"

"La competenza senza confini, aggiusto i disastri degli altri...". Questo lo slogan con cui Cateno De Luca, leader di “Sud con Nord“ e sindaco di Taormina, ha lanciato ieri dal Binario 7 la campagna elettorale per la sua candidatura alle elezioni suppletive al Senato.

"Sarà una campagna elettorale diversa, non solo perché ci sarà il provocatore De Luca che ha fatto irritare Matteo", ha detto De Luca, alludendo alla polemica con Salvini su Pontida, "ma perché c’è un pezzo d’Italia che non viene a presentarsi con il cappello in mano. Io non sono disoccupato, né politicamente né professionalmente. Ci proponiamo a rappresentare il popolo".