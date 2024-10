Incidente in moto in Piemonte: Andrea Lupino, 23 anni, morto dopo due giorni di agonia

Carate Brianza, 31 ottobre 2024 - Non ce l'ha fatta Andrea Lupino, 23 anni di Carate Brianza,che nel pomeriggio di martedì scorso, 29 ottobre, era stato coinvolto in un grave incidente in moto lungo la statale 28, nel territorio del comune di Ormea, in provincia di Cuneo.

Fatale per lui la caduta al chilometro 94 della statale del Colle di Nava, tra Cantarana e Ponte di Nava.

Il giovane ha perso il controllo del mezzo che ha terminato la sua corsa contro il guardrail. Le sue condizioni erano apparse da subito gravi quando era stato raggiunto dai sanitari del 118.

Trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce di Cuneo, è deceduto nel pomeriggio di oggi.