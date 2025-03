Canzoni, sogni e poesie. Versi immortali di 5 donne e omaggio alla voce di Mina

Un viaggio immersivo nella voce di cinque grandi poetesse e un omaggio alla voce per eccellenza della musica italiana. Due appuntamenti in cui si intrecceranno suoni e parole. È quanto proporrà il fine settimana del centro culturale teatro OppArt di Sovico, con un doppio tributo, prima alla grande poesia al femminile, italiana e internazionale, e poi alla canzone e alla sua interprete più dotata. Il sipario sul palco di via Giovanni da Sovico si alzerà domani alle 21 per lo spettacolo “Stanze di poesia - Voci, musiche e immagini raccontano 5 poetesse“, con il Collettivo That Girl che darà vita a una performance immersiva in cui il concetto di stanza, ispirato alla celebre visione di Virginia Woolf, si trasforma in un territorio della mente e dell’anima, nel quale la poesia prende forma attraverso parole, immagini e suoni.

Interpretazioni recitate, proiezioni audiovisive e tracce sonore inedite condurranno gli spettatori in percorso intimo e suggestivo, attraverso cinque stanze virtuali, ognuna abitata dalla voce di una poetessa: ci si calerà negli universi di Emily Dickinson, Sylvia Plath, Antonia Pozzi, Alda Merini e Patrizia Cavall. Sabato alla stessa ora si cambierà atmosfera con un “Tributo a Mina“ che avrà per protagonista la band Le Mine Vaganti, trio formato da Francesca Arrigoni alla voce, Luca Ferrari alla chitarra e Andrea Castelli al contrabbasso. Il concerto trasporterà il pubblico fra le note di capolavori che hanno fatto la storia della musica leggera italiana: il gruppo ripercorrerà con passione e in maniera coinvolgente i maggiori successi interpretati dalla “Tigre di Cremona“, facendone rivivere le emozioni. Info 039.900.84.48, prenotazioni a biglietteria@oppart.it. Sempre Mina sarà al centro di un altro omaggio, questo weekend, a Vedano: domenica alle 16 nella Sala della Cultura di via Italia l’associazione Rebelot in collaborazione con il Comune organizzerà “Parole, parole, parole... Buon compleanno Mina!“, un racconto musicale per immagini, video e canzoni dedicato alla più grande interprete della musica italiana. Ci saranno filmati e ricordi sulla vita artistica della “Tigre di Cremona“, mentre un trio di giovani strumentisti formato da Marta Fisicaro alla voce, Ludovica Sancassani al pianoforte e Filippo Bussetti alla chitarra riproporrà dal vivo i suoi brani più famosi. Ingresso libero.