Abbandonati alla fermata del bus, legati con una catena al palo della luce: le amare feste di due cani a Monza

Monza, 31 dicembre 2024 – Una brutta storia di fine anno arriva da Monza. Due cani sono stati abbandonati in via Marelli, vicino a una fermata del bus. I due quattrozampe, un meticcio e un esemplare di pitbull, sono stati lasciati al freddo in strada, legati con una catena al palo della luce.

A salvarli sono stati gli agenti della Polizia Locale, allertati da alcuni passanti, che si erano accorti della presenza dei due animali, visibilmente intimoriti dalla situazione. I due cani, spaventati ma non aggressivi, sono stati recuperati ieri mattina grazie all'intervento di uno specialista e portati in canile. Sono in corso gli accertamenti per risalire ai proprietari degli animali, che saranno indagati per abbandono di animali.