Segregati, senza cibo e costretti a vivere tra le deiezioni: salvati 4 cagnolini

Pavia, 21 agosto 2024 - Quattro cani reclusi da oltre un mese in una casa con tapparelle e finestre serrate, costretti a vivere al buio in condizioni igienico sanitarie gravissime. Si sono trovati davanti a questa scena le guardie zoofile Oipa intervenute insieme al servizio veterinario Ats, i carabinieri e i vigili del fuoco all’interno di un’abitazione nel Pavese da cui provenivano dei versi strazianti di animali. Data l’irreperibilità del proprietario, l’accesso allo stabile è avvenuto su autorizzazione del pubblico mnistero della procura della Repubblica di Pavia tramite il supporto dei vigili del fuoco, che hanno sfondato le porte dello stabile, privo anche di fornitura elettrica. Al momento dell’ingresso, i pavimenti dell’abitazione erano interamente ricoperti dalle deiezioni degli animali, con feci e urina sparse ovunque, l’aria era irrespirabile a causa dell’odore nauseabondo. I cani, due maschi e due femmine simil pinscher, erano al buio, molto intimoriti e in evidente stato di abbandono e incuria. Senza acqua e cibo fresco a disposizione, nelle ciotole sparse sul pavimento erano presenti solo crocchette ammuffite e rancide, con all’interno deiezioni di topi. Inoltre, durante il sopralluogo, nel cortile dell’abitazione, è stata riscontrata anche la presenza di una gallina e di una capra, rinchiusa in una baracca fatiscente. Immediatamente soccorsi, i cani sono stati condotti in una clinica veterinaria per le cure e gli accertamenti sanitari, mentre per la capra e la gallina è stato disposto il trasferimento in strutture di accoglienza idonee dove potranno passare una vita serena. I quattro cagnolini, ospiti di un rifugio, invece, attendono una famiglia che possa loro donare tutto l’amore e le attenzioni che gli sono state negate. Il proprietario degli animali è stato denunciato alla procura della Repubblica di Pavia per maltrattamento e abbandono di animali.