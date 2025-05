Campi aperti, si cercano nuove leve per la storica società calcistica

La Fortitudo Besana riparte dai più giovani. Per tutto il mese di maggio, la storica società calcistica apre le porte del centro sportivo di via De Gasperi a bambini e ragazzi nati tra il 2009 e il 2020, con allenamenti aperti pensati per scoprire nuovi talenti. L’iniziativa prenderà il via da martedì e proseguirà ogni settimana nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. Gli orari sono differenziati per fasce d’età: i nati dal 2009 al 2013 scenderanno in campo il lunedì e mercoledì dalle 18 alle 19.30; i più piccoli, nati tra il 2014 e il 2020, parteciperanno invece il martedì e giovedì, sempre nella stessa fascia oraria.

La stagione appena conclusa ha regalato alla società risultati alterni ma complessivamente positivi. La prima squadra ha evitato i playout all’ultima giornata, battendo 2-1 la Juvenilia Fiammamonza e conservando il posto in Prima categoria. Un successo dedicato con commozione agli “angeli“ della Fortitudo: Luigi Fumagalli, scomparso lo scorso 11 aprile, insieme a Giorgio Riva ed Enzo Beretta. Buono il sesto posto ottenuto dagli juniores, mentre i giovanissimi chiudono terzultimi, ma con spunti incoraggianti.

L’obiettivo ora è rilanciare il vivaio. Le difficoltà non sono mancate: la condizione dei campi e l’assenza di un bar. Il Comune è al lavoro: si valuta l’apertura di un bar temporaneo o la ricerca di un gestore stabile che apra nuovi campi di padel, ultimo tassello di un rilancio che ha già visto un’importante riqualificazione da quasi 2 milioni di euro.

Per informazioni è possibile contattare gli allenatori Emilio Sala (339.23.08.831) e Marco Corbetta (333.85.44.899).

Alessandro Salemi