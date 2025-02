Campagna anti-discariche abusive. La città tappezzata di manifesti: "Vuoi abbandonarmi? Mi rifiuto"

Contro gli abbandoni di rifiuti sul territorio, il Comune sceglie una campagna promozionale a effetto. "Vuoi abbandonarmi? Mi rifiuto". Con questo messaggio si proverà a scongiurare o quantomeno contenere il fenomeno dell’abbandono di rifiuti di ogni tipo lungo le strade, nei piazzali, negli slarghi, non solo in periferia. Dai sacchi con dentro di tutto, fino ai materassi, le poltrone e gli armadi. Sono sempre di più gli incivili che non rispettano le regole per il corretto conferimento dei rifiuti, persino dei più ingombranti per i quali sono sempre attivi i centri raccolta e persino le raccolte a domicilio programmate.

A Cesano è partita una campagna variegata e capillare, che comprende sia l’affissione di manifesti sia un’azione digitale sui canali ufficiali del Comune, compresi i profili social e il sito internet, nonché ampio spazio sul prossimo numero del Notiziario Comunale. Una campagna multi-soggetto dove i rifiuti più frequentemente abbandonati vengono trasformati in personaggi animati, con una mano alzata che mostra un chiaro “No“, simbolo riconoscibile di divieto e immagine inequivocabile di monito a non trasgredire le regole.

Su circa 500 cestini pubblici inoltre, è possibile notare il nuovo adesivo, sfondo blu e testo bianco, che invita a un corretto utilizzo dei cestini stradali, in cui gettare solo piccoli rifiuti, mentre per tutto il resto è fondamentale effettuare la raccolta differenziata o recarsi in Piattaforma Ecologica. Altro fronte su cui si è incentrata la campagna è quello del contrasto all’abbandono delle deiezioni canine. Un malcostume che “lascia troppe tracce“ su marciapiedi e vie cittadine.

"Questa è una tematica a noi particolarmente cara, per questo l’Amministrazione comunale ha investito con convinzione su una campagna di sensibilizzazione che vuole far capire quanto sia dannoso lasciare i rifiuti in giro" ha spiegato il sindaco Gianpiero Bocca. Aggiunge l’assessore all’Ambiente Manuel Tarraso: "Contro l’inciviltà e chi abbandona i rifiuti per strada o nei luoghi pubblici, spesso creando discariche abusive, scegliamo anche la via del dialogo e della sensibilizzazione. Con i manifesti e gli adesivi, è in fase di elaborazione una nuova brochure multilingue su come effettuare la raccolta differenziata, sulle modalità e gli orari di ritiro dei sacchi".