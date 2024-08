Bus pieni alla brianzola

"Abbiamo riempito un pullman per la prima gara a Empoli e non era scontato": Silvano Silva guida uno dei Monza Club più presenti, l’Alta Brianza. Organizzare una trasfeta è un lavoro duro. E allora, con sano spirito brianzolo, i Monza Club hanno deciso di unire le forze. Silva, che tiene le fila, è orgoglioso: "Siamo fiduciosi e carichi. Il futuro? Vedere Pier Silvio Berlusconi esultare a San Siro al gol del Monza nel trofeo intitolato a suo padre, è incoraggiante. Il nuovo mister Nesta penso sia una brava persona… se i giocatori lo seguiranno, ed essendo stato scelto da Galliani credo che lo faranno, abbiamo tutte le carte per chiudere a metà classifica".