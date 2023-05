Buoni affitto Da lunedì il nuovo bando

Apre lunedì un nuovo bando per ottenere i Buoni affitto, il quarto organizzato dal Comune dall’inizio dell’emergenza Covid per dare contributi alle famiglie in difficoltà a pagare l’affitto della casa. Durante gli anni 2020 e 2021 di piena pandemia il bando per il sostegno ai casi di morosità incolpevole è stato ripetuto per tre volte, arrivando a distribuire poco meno di 1 milione di euro di contributi di cui hanno beneficiato quasi 300 nuclei familiari. Il nuovo avviso per distribuire contributi fino a un massimo di 2.800 euro per pagare fino a 10 mensilità dell’affitto è il primo dell’Amministrazione Pilotto e punta soprattutto a intercettare le fasce più fragili della popolazione, i giovani under 35, i disoccupati o chi ha avuto riduzioni nella possibilità di lavorare, famiglie con minori o anziani a carico, e malati gravi. Il bando è disponibile sul sito del Comune nella sezione Servizi online e sarà possibile presentare la domanda da lunedì. Sono disponibili 268 mila euro e i contributi verranno riconosciuti fino ad esaurimento del fondo alle domande che rispettano i requisiti previsti: possono presentare domanda i titolari di un regolare contratto di locazione sul libero mercato e nei Servizi Abitativi Sociali, residenti a Monza e da almeno 6 mesi nell’alloggio di cui si chiede il contributo, non essere proprietari di immobili in Lombardia, avere un Isee fino a 26mila euro o, in alternativa, un Isee non superiore a 35mila euro con dichiarazione di perdita del proprio reddito oltre il 25% rispetto all’anno precedente e non essere sottoposti a procedure di sfratto.

M.Ag.