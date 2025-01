Buenos Aires sbarca al Binario 7. L’epopea del tango sul palcoscenico

Appuntamento con il tango argentino al teatro Binario 7. “Tango da concerto“ è lo spettacolo in programmzione in sala Chaplin, sabato 18, alle 21, per la rassegna musicale “Terra. Musica, voci e paesaggi sonori“. Sarà un viaggio musicale a Buenos Aires con il Quartetto dell’Orchestra tipica di Alfredo Marcucci. “Caminito de la Boca“ di Buenos Aires, locale dove si balla il tango tutto il giorno. I brani proposti ripercorrono l’intera parabola evolutiva del tango da Osvaldo Pugliese e Ángel Villoldo fino alle ultime creazioni del grande Astor Piazzolla, attraverso il repertorio di Pedro Laurentz, Mario De Marco, Anselmo Aieta, Mariano Mores e molti altri.

Del Quartetto dell’Orchestra tipica di Alfredo Marcucci fanno parte Ezio Borghese, bandoneon (un tipo di fisarmonica), Ciro Cirri, contrabbasso; Marco Fringuellino, pianoforte; Enrico Luxardo,violino. Biglietto intero 15 euro | ridotto 12 euro; under 18 a 6 euro. Domenica 19 gennaio, sempre in sala Chaplin, alle 16 l’appuntamento è per i più piccoli e le loro famiglie con “Le sorellastre di Cenerentola“, produzione FEBO Teatro che racconta cosa succede alle sorellastre dopo l’incoronazione di Cenerentola a regina. Tre artisti di strada si trovano di passaggio a Monza, scoprendo che proprio Monza è il luogo in cui si è svolta la vicenda di cui stanno parlando: quella delle due sorellastre di Cenerentola. Decidono allora di raccontarla una volta ancora al pubblico presente. La storia è questa: dopo l’incoronazione di Cenerentola a regina, le sorellastre sono state allontanate e hanno iniziato a vivere di elemosina, covando invidia e sognando di vendicarsi. A interrompere questi piani di vendetta l’arrivo, dove vivono, di una carrozza reale: è Cenerentola, con la figlia appena appena nata. Le sorellastre decidono di approfittare della situazione per rapire la neonata. Biglietto adulti 8 euro, under 14, 4 euro. Mercoledì 22 gennaio alle 20.30 in sala Picasso per Teatro+Tempo Eventi un nuovo appuntamento de “Gli Anarchici Live Show“, con musica dal vivo de I Greekers e la partecipazione speciale di Compagnia Caterpillar. Giovedì 16, alle 20.30, primo incontro del ciclo dedicato ai “Dialoghi dell’arte“ con Simona Bartolena.

Un format di successo offerto anche quest’anno a ingresso libero, che torna negli spazi di sala Picasso per la sua nona edizione (la prima risale alla stagione 2016/17, in concomitanza all’avvio del progetto artistico “La bellezza resta“). Si parte dal vulcanico e inafferrabile Jean Cocteau per arrivare il 6 febbraio a scegliere tra “Il diavolo e l’acqua santa“ e per accostare il 12 marzo “Le due Emily“, Dickinson e Bronte. Gran finale il 10 aprile dedicato a Thomas Mann.