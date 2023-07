Bruce Springsteen a Monza, il Parco invaso dai fan già dalla mattina presto

Monza, 25 luglio 2023 – Nati per correre e anche per aspettare, in paziente attesa del concerto che sognano da mesi. In centinaia si sono presentati fin dalla mattina presto ai cancelli del Parco di Monza per il concerto di stasera di Bruce Springsteen, l'ultimo del suo tour europeo.

I primi fan arrivati al Parco di Monza per il concerto di Bruce Springsteen

Sono attesi in 70mila, da mezza Europa ma pure dagli Stati Uniti e dall'Australia. E già dalle 10 non si contavano più i fan arrivati da ogni regione d'Italia, dalla Grecia e dalla Spagna, dalla Francia e dall'Inghilterra, in ordinata fila fuori dalle porte di Vedano al Lambro e Biassono del Parco.

Foto aerea del palco di Bruce Springsteen al Parco di Monza

Alle 12.30 gli spettatori hanno cominciato a invadere il Parco, approfittando delle comfort area allestite con ombrelloni, camion di street food e tavolini da ping pong per ingannare le ore prima dell'apertura effettiva dei cancelli del prato della Gerascia, l'area dove Springsteen suonerà dalle 19.30. Prima di lui saliranno sul palco, nel pomeriggio, The Teskey Brothers e Tash Sultana.

I fan già contano le ore che li separano dalle prime note del Boss. "Ma con lui l'attesa vale sempre la pena", dice Mattia Bianchi, che arriva dalla provincia di Como. Identica l'idea di Caroline Lake, giovane fan sbarcata in Brianza dalla Gran Bretagna appositamente per l'evento. Prima volta in Italia rigorosamente nel nome del Boss.