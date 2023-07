Maltempo Brianza, altra ondata nella notte: tragedia sfiorata a Monza

Monza, 25 Luglio 2023 - La Brianza si è svegliata con il cielo limpido questa mattina, ma resta pesante il bilancio dei nubifragi che si sono ancora abbattuti nella tarda serata di ieri e nella notte.

A Monza in via Correggio poco dopo le 23 la violenza delle raffiche di vento ha sradicato un albero e la pianta è caduta sull'auto su cui viaggiava una famiglia monzese composta da padre, madre e figlia. Alcuni passanti hanno dato l'allarme e insieme ai vigili del fuoco hanno rimosso il grosso tronco che ha sfondato e deformato l'abitacolo del veicolo. Il capofamiglia ha dovuto essere accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale per una ferita alla testa.

E' invece rimasto bloccato poco prima della stazione ferroviaria di Monza un treno regionale per Como per una pianta caduta sulle linee della corrente elettrica. I 150 passeggeri partiti alle 21 da Milano sono stati fatti scendere dal convoglio, accompagnati dalla Croce rossa in un punto di accoglienza e poi accompagnati in altre stazioni per ripartire verso casa.

A Desio per la bufera e la grandine il sindaco, Simone Gargiulo, ha firmato un'ordinanza che chiude edifici e luoghi pubblici per la sicurezza dei cittadini, anche dopo che a Lissone una 58enne è morta schiacciata da un albero ieri pomeriggio mentre andava al lavoro.

Al Parco di Monza, intanto, è stato già montato il palco per il concerto di Bruce Springsteen previsto per stasera. Questa mattina è prevista una riunione per fare il punto sulla sicurezza, alcuni stanno mettendo il proprio biglietto in vendita sui social, ma per ora l'evento non sembra essere in forse.