Briosco, il borgo che incanta: storia, panorami mozzafiato e opere immerse nel verde

Briosco (Monza e Brianza) – Il verde abbraccia Briosco, lo circonda e lo coccola con tutte le sue sfumature. Passeggiare lungo i sentieri, inseriti nel Parco Valle Lambro, ha un fascino diverso in ogni stagione. I colori, i profumi, i panorami, ogni passo una nuova scoperta. “Il legame che sento con il mio paese è profondo - racconta Antonella Casati, assessore alla Cultura -. Mia nonna Olga era solita incantarmi con i suoi racconti. Accoccolata sulle sue gambe ascoltavo curiosa vicende passate del mio paese: i campi coltivati, gli abitanti, le abitudini, le difficoltà del vivere in un contesto rurale, le processioni, le feste. Credo sia stato quello il momento in cui mi sono fortemente legata al luogo in cui da sempre vivo”.

Il Rossini Art Site è un fiore all’occhiello per Briosco. Per tutti rappresenta al meglio il legame che la Brianza ha con l’arte. Le sculture immerse nel verde, una simbiosi perfetta. Grazie al lavoro che la famiglia Rossini e tutto lo staff hanno fatto e continuano a portare avanti, è nato un punto di riferimento per l’arte contemporanea che varca i confini comunali. Spazio Rossini infatti è conosciuto proprio per l’esperienza suggestiva che è in grado di offrire. Sulle rive del fiume Lambro sorgono i resti del mulino quattrocentesco, che nella sua evoluzione è arrivato a comprendere fino a sei palmenti. È in questo affascinante luogo che quattro anni fa inizia la rassegna Lambrada.

Le rive del Lambro, i mulini, le chiesine di campagna diventano teatro e palcoscenico per spettacoli teatrali e letture poetiche. Cultura e territorio, un legame per inscindibile. Da un’intuizione di Paolo Pirola e dalla proposta dell’associazione Brianze nasce un progetto culturale e di valorizzazione del territorio che ha l’ambizione di promuovere la Brianza, in particolare la Valle del Lambro, seguendo lo scorrere del fiume. Il progetto prende forma nel 2022 con una serie di iniziative concentrate nell’area del Mulino Peregallo, importante punto di riferimento didattico e culturale, anche per il percorso di recupero di sapori antichi intrapreso da Paolo e Gabriella Ronchi, moderni mugnai. Ma già nella prima edizione è chiara nella mente degli organizzatori la prospettiva di estensione agli altri comuni limitrofi.

È così che inizia il percorso di coinvolgimento di Giussano, Verano, Arosio e altri ancora saranno coinvolti nelle prossime edizioni. Sono numerose le associazioni locali. Il calendario comunale 2025 è dedicato ai gruppi di volontariato che con generosità e impegno svolgono la loro attività sul territorio. “Un’associazione è un gruppo di persone che si riuniscono insieme volontariamente, offrendo il proprio tempo e il proprio aiuto gratuitamente”, questa è la definizione che i ragazzi delle classi quinte delle scuole primarie hanno usato per raccontare l’operato dei volontari di Briosco. Con questa loro espressione, semplice ma profonda, hanno reso omaggio a chi lavora per migliorare la vita della collettività. Così l’amministrazione ha deciso di coinvolgere direttamente le associazioni culturali, sportive e sociali invitandole a “metterci la faccia”. Questo progetto rappresenta non solo un modo per ringraziare pubblicamente chi si dedica al bene comune, ma anche un’occasione per sensibilizzare i cittadini al valore del volontariato e ispirare nuove generazioni a unirsi a queste realtà.