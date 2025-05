Bloom, ultime serate indoor tra ghiacciai, birra e carte

Una serata dedicata ai ghiacciai, tra le immagini spettacolari di un documentario e una chiacchierata insieme a glaciologi, speleologi e microbiologi, con un occhio particolare sullo stato di salute dei depositi di ghiaccio della Lombardia. E poi una degustazione guidata alla scoperta delle birre scure.

Sono gli ultimi appuntamenti della stagione indoor del Bloom di Mezzago, che ancora punteggeranno questa settimana. Si comincerà martedì alle 20.30 con l’ultima serata di degustazione birre curata da Efrem Borroni: ci si immergerà nel mondo delle birre scure, analizzando 4 diversi stili provenienti da territori differenti. Iscrizioni via whatsapp al 327 8399417.

Giovedì alla stessa ora gli appassionati di giochi di carte collezionabili potranno affrontarsi in sfide di One Piece, Magic The Gathering e Yu-Gi-Oh con l’evento Tcg Arena, mentre dalle 20.45 si potrà partecipare a una serata divulgativa sul tema dell’esplorazione e dello studio dei ghiacciai: sarà proiettato il documentario “Ghiaccio Vivo“ di Federica Nova e Michele Oggioni, seguito da un confronto tra il glaciologo Riccardo Scotti, referente scientifico del Servizio glaciologico lombardo, la microbiologa Francesca Pittino dell’università di Milano Bicocca e Davide Corengia, speleologo e referente del progetto BioTreeVersity.

F.L.