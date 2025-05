Arriva il Giro. Modificate le linee degli autobus

I ciclisti si portano via gli autobus, almeno per un pomeriggio. Il passaggio dalla Brianza della tappa del Giro d’Italia porterà conseguenze anche per chi utilizza i pullman del trasporto pubblico locale, in particolare per gli abitanti della zona tra Vedano e Carate e per chi dovrà muoversi da quelle parti. Giovedì, infatti, in occasione della 18esima tappa della Corsa Rosa scatteranno modifiche temporanee al servizio per i bus della linea Z221, che vedrà sospendere il transito dei pullman da alcuni paesi. Le variazioni alla circolazione, dovute allo stop al traffico dei veicoli lungo il percorso utilizzato dai ciclisti, inizieranno alle 12 e andranno avanti fino alle 18, o comunque finché non saranno cessate le esigenze dell’evento sportivo. Così per la linea Z221 Sesto-Monza-Macherio-Carate-Mariano le deviazioni obbligate comporteranno che le corse in partenza da Sesto San Giovanni e destinate a Carate si fermeranno come capolinea a Macherio, mentre quelle dirette a Mariano Comense non passeranno per quel pomeriggio da Vedano, Biassono, Macherio, Sovico e Albiate.

Avranno percorso regolare solo i bus diretti fino a Macherio. In direzione contraria, per i pullman diretti a Sesto i cambiamenti saranno speculari: quelli che partono da Mariano non transiteranno da Albiate, Sovico, Macherio, Biassono e Vedano; quelli che solitamente partono da Carate avranno la linea accorciata e si muoveranno da Macherio. Percorso abituale solo per i bus della tratta Macherio-Sesto. Ma non sarà solo il servizio degli autobus a subire modifiche. A Desio sono previsti cambiamenti nella viabilità in via Mulinello, via per Cesano e via per Binzago, ai confini con Cesano Maderno che ospiterà l’arrivo di tappa. Più nello specifico, in via Mulinello saranno vietate circolazione e sosta dalle 13 alle 19, e comunque fino al termine della gara, nel tratto ai confini con Cesano e in particolare lungo i rettilinei dove si svolgerà il Giro. Transito off-limits pure in via per Cesano e via per Binzago ai confini con Cesano, per impedire movimenti verso quella città.

Fabio Luongo