Ruba il portafoglio a un’anziana, ladra arrestata

Sorpresa a rubare il portafoglio di un’anziana durante il mercato di San Rocco: bulgara di 25 anni arrestata dalla polizia. È stata la stessa vittima del furto a lanciare l’allarme alla centrale operativa. Ma non solo. La donna ha coraggiosamente inseguito la ladra, fornendo indicazioni ai poliziotti sulla via di fuga. L’anziana è riuscita a dare anche dettagliate descrizioni della fuggitiva, indicata come una ragazza alta circa 1.60 e con indosso un pantalone nero e una maglietta bianca. Giunte sul posto, le pattuglie hanno percorso via Aquileia, via Monte Santo e via Fermi, mentre un’altra volante ha raggiunto la vittima del furto. Poco dopo gli agenti hanno notato una ragazza corrispondente alle descrizioni che imboccava via Dobertò, la quale, alla vista della polizia, si è data immediatamente alla fuga in direzione di via Marconi e via Dei Prati. La fuga è tuttavia terminata pochi istanti dopo, davanti al civico 15 di via Dobertò. La ragazza, una bulgara di 25 anni con numerosi precedenti per furto, aveva nascosto all’interno della borsa il portafoglio precedentemente rubato.

Il borsello è stato riconosciuto dalla proprietaria, anche in ragione di una fotografia del marito, e la straniera è finita in manette. Al termine dell’udienza per direttissima, il giudice ha disposto per la 25enne bulgara la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Pioltello.

R.M.