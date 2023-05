Bivaccano e bevono whisky sotto i portici di piazza Duomo

Un centinaio di persone identificate nel centro storico, di cui 32 ragazzi che stazionavano sotto i portici in piazza Duomo e altri 3 multati perché bevevano per strada una bottiglia di whisky. Contro la malamovida del weekend continuano i controlli straordinari. Le pattuglie della Questura, con due equipaggi del Reparto prevenzione crimine di Milano e due auto della polizia locale hanno passato al setaccio le zone ‘calde’ del cuore cittadino. Nel corso del controllo sono state identificate 94 persone, di cui 12 con precedenti di polizia e 17 extracomunitari. In particolare, i controlli si sono concentrati in piazza Duomo, dove sono stati identificati 32 ragazzi tra i 15 e i 23 anni che si erano fermati sotto i portici di fronte al Duomo. A pochi passi dalla basilica, nel vicolo Lambro, sono stati invece identificati tre ragazzi di 19, 22 e 23 anni, originari di Tunisia, Equador e Repubblica Dominicana ma residenti tra Monza e la provincia, tutti con precedenti per rissa e reati contro il patrimonio, che sono stati sanzionati perché sorpresi mentre erano intenti a bere una bottiglia di whisky in mezzo alla strada.

I controlli straordinari contro la malamovida sono diventati sempre più frequenti dopo il susseguirsi di episodi violenti e illeciti da parte di ragazzi che ormai hanno preso l’abitudine di ritrovarsi in alcune aree del centro monzese. I portici di fronte al Duomo sono una meta relativamente recente, mentre da tempo i residenti di via Bergamo e della piazza Garibaldi, dove ha sede il Tribunale, lamentano schiamazzi fino a tarda ora. Sradicato, invece, grazie ai ripetuti controlli il ritrovo di minorenni muniti di superalcolici in piazza Carrobiolo. Ma l’attenzione resta alta, soprattutto alla viglia della stagione estiva.

Stefania Totaro