Birra, Medioevo e fantasy: letteratura con Jack Roland

Birra, Medioevo e letteratura fantasy, assieme per una serata di sicuro fascino, dedicata a tutti i curiosi e gli amanti della lettura. È l’iniziativa che si terrà oggi alle 19.30 nella bottaia del Birrificio Menaresta di Carate, in piazza Risorgimento, per il ciclo di incontri “Racconti al Bancone“.

Lo scrittore Jack Roland parlerà del suo romanzo fantasy intriso di storia e tenebre dal titolo “Il Priore Oscuro“, recentemente premiato con il Trofeo Cittadella come miglior fantasy italiano dell’anno: ne discuterà con Alessandra Zepponi, dando vita a un percorso fatto di letture di estratti del libro, accompagnate da assaggi di birra dalle tinte via via più forti e scure, scanditi dalle spiegazioni del mastro birraio Marco Rubelli e affiancati da alcuni assaggi di ricette ispirate a piatti medievali.

Ingresso con prenotazione, info a saradidoni@gmail.com.

F.L.