Benvenuti in edicola. Tra giornali, wi-fi e caffè c’è pure la ciotola per Fido

Le edicole cambiano pelle. Oltre ad occuparsi della vendita di giornali e di riviste, diventeranno presidi di servizi per l’interesse della collettività. Il Comune di Monza ha redatto un piano per la sottoscrizione di accordi con i gestori delle edicole e dei chioschi cittadini esistenti per dare un risvolto anche sociale al loro già importante contributo a livello culturale, valorizzando le aree pubbliche in cui sono collocati.

Non ci sarà da stupirsi se nel vicino futuro si vedranno edicole dotate di frigo per vendita di bevande, wi-fi, cestini con posacenere, ciotole per i cani, videocamere di sorveglianza, e ancora settori in cui saranno disponibili dépliant sul turismo cittadino: una serie di servizi grazie a cui la lettura del giornale potrà essere accompagnata a piacevoli momenti di ristoro. La delibera approvata dalla Giunta parla di un progetto che ha lo scopo di coinvolgere le 31 concessioni di edicole e chioschi attualmente autorizzati in città. Nella fattispecie, il piano contiene le aree individuate per la riconversione dei punti vendita: in vista la riqualificazione dell’arredo urbano degli esercizi commerciali, la partecipazione a percorsi turistici e storici ed il potenziamento dei servizi, grazie alla realizzazione di un’offerta commerciale che eroghi servizi informativi all’utenza turistica. Tra gli obiettivi finali anche un migliore presidio della città in termini di capillarità grazie al commercio e alla somministrazione di alimenti e bevande, il posizionamento di cestini e posaceneri nelle immediate adiacenze, l’installazione di telecamere o altri dispositivi di allertamento per la sicurezza, la disponibilità di una rete wi-fi gratuita, e tra le ipotesi plausibili anche la disponibilità di ciotole per dissetare gli animali da compagnia e servizi di assistenza ai ciclisti. Gli esercenti saranno impegnati a garantire anche la distribuzione o la vendita di biglietti per eventi e attrazioni del territorio, insieme ad ulteriori servizi facoltativi. Tra questi figurano l’installazione di pannelli interattivi con mappe della città e itinerari turistici, integrati con Qr code collegati al sito o all’app del Comune, e la distribuzione di materiale informativo.

I gestori che accetteranno di fornire servizi facoltativi, oltre alla modifica della concessione in atto (a loro vantaggio), riceveranno il riconoscimento, da parte dell’Amministrazione, della qualifica di attività virtuosa, attestata da specifico logo e ospitalità sul sito del Comune e beneficeranno della promozione da parte del Comune di iniziative di valorizzazione. Ulteriori impegni e interventi diversi da quelli già elencati potranno essere concordati tra Amministrazione ed esercenti, con l’intento di bilanciare l’attività imprenditoriale con altri interessi pubblici, sempre orientati a potenziare i servizi offerti alla collettività. "Con questo progetto – evidenzia l’assessore al Commercio e al Turismo Carlo Abbà – intendiamo migliorare la qualità della fruizione di Monza, sia per i monzesi, sia per i visitatori che frequentano i numerosi luoghi pubblici della città in cui sono presenti chioschi ed edicole, portando servizi aggiuntivi e, in prospettiva, consolidando e rendendo stabili questi miglioramenti attraverso interventi di riqualificazione".