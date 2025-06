Baristi per chi viaggia e in un ufficio istituzionale

Azienda di Caponago leader nella somministrazione di alimenti e bevande cerca per il punto ristoro che offre servizi per chi viaggia 3 operatori pluriservizi che si occupino dei servizi bancone bar, cucina, pulizie, mantenimento e ripristino locali. Si richiedono disponibilità a lavorare su turni, festivi ed effettuare straordinari, possesso di patente B con mezzo proprio. Si offre contratto part time di 24 ore a tempo determinato. Inviare cv a ido.vimercate@afolmb.it, rif. 6APR2510. Grande azienda della ristorazione collettiva a Monza cerca 1 tirocinante barista. In affiancamento al tutor, la risorsa sarà formata in mansioni di supporto servizio bar all’interno di un ente istituzionale, preparazione colazioni e servizi di caffetteria, piatti freddi e rifornimento riforniture di bar. Si richiede licenza media o diploma in ambito alberghiero. Si offre tirocinio di 3 mesi, part time. Inviare candidature con cv allegato a ido.monza@afolmb.it, rif. 13MAY252.