Barista rapinata e violentata a Vimercate, il presunto stupratore in silenzio davanti al gip

Vimercate, 25 Luglio 2024 - Si è avvalso della facoltà di non rispondere questa mattina all'interrogatorio di garanzia in carcere davanti al gip del Tribunale di Monza Andrea Giudici il 19enne Alessandro Gaudioso, arrestato dai carabinieri di Vimercate perché ritenuto lo stupratore che il 13 luglio ha rapinato e violentato una barista 35enne titolare di un locale del centro, all'apertura, alle 6.30 del mattino.

Il giovane è difeso d'ufficio dall'avvocata Marie Louise Elizabeth Mozzarini (la stessa che un anno fa aveva ricevuto insulti e minacce quando era stata nominata difensore di Zakaria Atqaoui, il giovane che ha ucciso a coltellate la ex fidanzata Sofia Castelli a Cologno Monzese), che non ha presentato, ritenendole premature, istanze per ottenere la modifica della misura cautelare in carcere chiesta dalla pm monzese Francesca Gentilini.

Intanto le indagini proseguono per verificare se il 19enne, che lavorava al bar dell'ospedale di Vimercate dove è stato arrestato, abbia potuto godere di appoggi o complicità per commettere l'orrendo gesto, a partire dalla pistola con cui ha minacciato la barista.