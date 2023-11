Banksy allunga il calendario. I muri del misterioso street artist “arredano“ il Serrone della Villa

Il successo di pubblico allunga fino all’11 febbraio la mostra dedicata a Banksy in Villa Reale. Prodotta da Metamorfosi Eventi, in partnership con SM.Art e WeAreBeside, in collaborazione con il Consorzio Villa e Parco, “Banksy. Painting Walls“ è un omaggio al nome più celebre della street art internazionale contemporanea. Per la prima volta in Italia, negli spazi dell’Orangerie sono presenti anche tre porzioni di muro originali del misterioso artista britannico: tre straordinari pezzi provenienti da collezioni private, dipinti da Banksy nel 2009, nel 2010 e nel 2018, realizzati a Londra, nel Devon e nel Galles. A emergere nell’esposizione è proprio “Season’s Greetings“, apparso a Talbot, in Galles, nel 2018. Nell’opera (scelta anche come immagine rappresentativa della mostra) un bambino con le braccia spalancate e la bocca aperta è intento ad assaporare degli apparenti fiocchi di neve che cadono dal cielo. Girando l’angolo, però, si scopre che quella neve è in realtà cenere proveniente da un bidone in fiamme (richiamando l’attenzione su Talbot, definita dall’OMS la città più inquinata del Regno Unito). A questo si aggiungono poi “Heart Boy“ e “RobotComputer Boy“, assieme a 70 opere originali. Biglietto intero 14 euro; ridotto 12 euro per disabili (gruppi oltre 15 persone), giovani under 26 e anziani over 65, forze dell’ordine non in servizio. Biglietto ridotto a 10 euro, presentando il biglietto della visita alla Villa Reale; ridotto per le scuole 6 euro (minimo 15 e massimo 25 studenti), tariffa valida solo per i gradi di istruzione fino alla scuola superiore. Prezzo Famiglia: 40 euro (2 adulti e 2 ragazzi fino ai 18 anni).