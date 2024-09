Bando educatore per centro disabili

Edu Job Day: un incontro formativo relativo al bando aperto per la ricerca di educatori.

Il Consorzio Desio Brianza propone un incontro informativo pubblico relativo al ruolo dell’Educatore Professionale all’interno dei Centri Diurni per Disabili, in riferimento al bando di selezione aperto per la ricerca di educatori.

L’incontro si terrà oggi, mercoledì 25 settembre dalle 17.30 alle 19 nella sede dell’Azienda Consortile in via Lombardia 59 a Desio, per illustrare le attività e il ruolo dell’educatore e soprattutto gli aspetti contrattuali applicati al relativo profilo professionale.

Per l’iniziativa saranno coinvolti anche alcuni operatori dei centri che potranno riportare in modo esplicativo le attività della giornata e gli aspetti relazionali che caratterizzano il rapporto con gli ospiti dei centri e con le loro famiglie.

L’avviso pubblico, in scadenza il prossimo 8 ottobre, prevede una selezione per esami per l’assunzione a tempo pieno (38 ore settimanali) e indeterminato di 1 persona, profilo professionale “educatore professionale“, livello 3s, art. 37 Ccnl Uneba 14 febbraio 2020 armonizzato con il Ccnl funzioni locali (prot. n. 6095/2024).

La sede di lavoro sarà presso i Centri diurni disabili di Cesano Maderno, Muggiò e Nova Milanese o presso altre sedi individuate a seconda delle esigenze dell’Azienda.

Per consultare tutte le informazioni riguardanti il bando di selezione aperto: https://www.consorziodesiobrianza.it/.

Veronica Todaro