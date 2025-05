La musica più bella. La banda di Villasanta compie 140 anni: “Un compleanno da festeggiare alla grande”

Villasanta (Monza e Brianza), 3 maggio 2025 – Quando nacque, l’Italia unita aveva poco più di vent’anni e i più colti leggevano due capolavori della letteratura pubblicati in quei mesi da scrittori francesi, “Germinale! di Emile Zola e “Bel Ami! di Guy de Maupassant. A dargli vita fu un gruppo di appassionati, uniti dall’amore per la musica: si riunirono in una sala di quella che veniva chiamata la Curt di Mort, nell’allora Comune di Villa San Fiorano, e, partecipe anche il sindaco dell’epoca Lorenzo Daelli, crearono quella che venne battezzata come Società Filarmonica Villa San Fiorano-La Santa. Era il 1885 e queste erano le radici di quello che poi sarebbe diventato il Corpo Musicale di Villasanta.

Un percorso lungo 140 anni

Una realtà che da allora si è consolidata sempre più come un punto di riferimento per la città, protagonista immancabile di manifestazioni culturali, ricorrenze religiose e civili, e che adesso taglia il ragguardevole traguardo dei 140 anni di vita. Quasi un secolo e mezzo di musica e cultura, che verranno celebrati in questi giorni con diverse iniziative, tra cui la posa di una targa ricordo nel luogo in cui la banda venne fondata e l’esecuzione di una marcia appositamente composta e che d’ora in avanti sarà la marcia ufficiale del Corpo Musicale.

Quando la banda nacque l'Italia aveva appena compiuto vent'anni

Passato, futuro e presente

“Per sottolineare l’importanza dell’avvenimento abbiamo messo a punto un programma straordinario di iniziative e di concerti”, racconta il presidente del CMV, Stefano Trizio. Eventi che partiranno da oggi e proseguiranno tutto l’anno. I primi due sono “appuntamenti a cui teniamo particolarmente - spiega Trizio -, perché sono quelli più direttamente legati all’anniversario e alla nostra storia. Il primo guarda al futuro e l’altro invece segna il momento in cui tutto è iniziato”. Così oggi alle 21 si terrà il concerto di apertura della stagione, sul sagrato della chiesa di San Fiorano: in quest’occasione verrà eseguita per la prima volta la “Zappenmarch“, un brano appositamente composto dal direttore del Corpo Musicale di Villasanta, Carlo Zappa, per il 140esimo e che diventerà la marcia ufficiale del CMV.

“Una storia che ci inorgoglisce”

Domani alle 11, poi, in via San Fiorano ci sarà la posa di una targa commemorativa là dove sorge la corte in cui è stata fondata la banda nel 1885. “Abbiamo deciso di chiamare questo momento ’La prima pietra’ - dice il presidente Trizio -, dandogli un titolo volutamente evocativo, per sottolineare il luogo dove tutto ebbe inizio e dove i primi musicisti iniziarono a trovarsi dando vita, quasi senza saperlo, alla nostra banda”. Inoltre la data del 4 maggio diventerà da qui in avanti il “Giorno della festa della banda“. “Giorno e data non sono stati scelti casualmente - conferma il presidente -: l’intento è ricordare le origini, festeggiare il presente e guardare al futuro sempre con la passione e la voglia di diffondere la nostra cultura musicale”.

L’evento di giugno

Le celebrazioni proseguiranno il 7 e 8 giugno con l’evento “Banda in Festa“, un weekend di musica e buon cibo per condividere con i brianzoli l’importante traguardo: sarà l’occasione per scoprire le varie sfaccettature del Corpo Musicale di Villasanta e avvicinarsi agli strumenti, magari provandoli. Il culmine si avrà la domenica pomeriggio: assieme al CMV ci saranno il Corpo Musicale Santa Cecilia di Barlassina e il Corpo Musicale Santa Margherita di Paina, che partiranno in corteo da Villasanta e suonando raggiungeranno l’oratorio di San Fiorano; lì le 3 formazioni animeranno un concerto che schiererà un centinaio di musicisti.

Tra gli altri appuntamenti già programmati, il 5 luglio un concerto estivo in Villa Camperio dedicato alle più famose colonne sonore da film, il 12 ottobre il concerto per la festa patronale affiancati dalla Orobian Pipe Band e il 20 dicembre il concerto di Natale.