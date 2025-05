A Monza l’Asian street food festival. I profumi d’Oriente ai Boschetti

La città si tinge dei sapori e dei profumi d’Oriente: torna l’Asian street food Festival ai Boschetti Reali. Tra profumi di spezie antiche, colori accesi e sapori autentici, da oggi, a cominciare dalle 10 del mattino, fino a domenica 4 maggio, i Boschetti Reali, strategico trait-d’union tra Villa Reale e Parco e il centro di Monza ospiteranno l’Asian Street Food Festival, il grande evento dedicato al meglio della cucina di strada made in Asia. Ingresso gratuito, cibo e bevande a pagamento nei diversi stand.

Quest’anno la manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, si arricchisce di una proposta in più. Ci sarà Andy, anima storica dei Bluvertigo, che oltre ad essere musicista e dj affermato e artista figurativo, è anche un appassionato intenditore di cucina orientale. Ma anche in campo musicale le proposte abbondano. Per gustare le pietanze a suon di musica, pur senza disturbare l’area circostante, verrà allestita una affascinante e invitante “Silent disco“, la proposta musicale in cuffia che sta prendendo piede sempre più negli ambienti urbani, per conciliare gli amanti della musica e quelli della quiete. Se ne occuperanno due giovani promesse del pop italiano come Camilla Pnk e Oba: un modo green e giovane di vivere la musica giovane.

Asian street food Festival sarà un viaggio sensoriale lungo un intero weekend, con ingresso gratuito, pensato non solo per gli appassionati di gastronomia orientale, ma per chiunque voglia vivere un’esperienza diversa, lontana dalla routine quotidiana, a pochi passi da casa. Ideale anche per famiglie, in quanto, accanto alle delizie culinarie e alla silent disco, il festival propone anche esposizioni, performance artistiche, giochi a premi e workshop per grandi e piccoli.

Per gli esperti, tra i piatti protagonisti: dumpling, onigiri, takoyaki, bubble tea, sushi roll, pad thai, bao, dorayaki, mochi e molte altre specialità preparate dai migliori food truck d’Italia. Una carrellata di sapori autentici e curati che accompagneranno il pubblico in un lungo e goloso viaggio verso i sapori d’Oriente.

L’atmosfera sarà resa ancora più magica grazie a musiche, spettacoli e un’aria di festa capace di stuzzicare i sensi e la curiosità di tutti. Non mancheranno opzioni vegetariane e una proposta inclusiva pensata per ogni tipo di pubblico.

Durante il festival sarà possibile anche partecipare a giochi a tema, dal sushi gigante alla tradizionale pesca delle palline, per un divertimento che va ben oltre il piatto.