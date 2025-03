Banchetto per la Terra Santa. Artigianato a scopo benefico

Ci saranno i banchetti per la Terra Santa. Un fine settimana speciale è stato organizzato al Santuario della Madonna delle Grazie Vecchie, in via Montecassino a Monza. In un’oasi di pace e preghiera gestita dai frati francescani minori ci si spenderà a favore della popolazione martoriata dai conflitti in Palestina. Per sostenere la comunità locale e i sacerdoti che qui operano, verranno messi in vendita manufatti realizzati da artigiani che vivono e lavorano lì.

Il provento sarà poi destinato dai frati ai più bisognosi.

Da menzionare il prezioso lavoro dei tanti volontari che stanno aiutando i frati e che domani dalle 18.30 e domenica dalle 8.30 alle 19 saranno presenti ai banchetti. Un momento di riflessione e preghiera sarà tenuto dal frate

Gianluigi Ameglio, Commissario di Terra Santa per il Nord Italia.

Da.Cr.