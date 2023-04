Bambino di 11 anni muore investito da un’automobile a Monza in via Buonarroti

Monza, 27 Aprile 2023 - Un bambino di 11 anni originario della Cina è stato investito oggi giovedì pomeriggio in via Buonarroti ed è morto poco dopo in ospedale.

L'investimento è avvenuto intorno alle 16.30. Sono stati allertati immediatamente i soccorsi e sul posto è giunto subito anche l'elisoccorso.

Le condizioni del bambino sono apparse sin da subito molto gravi. Il piccolo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza dove, purtroppo, dopo poco l’arrivo al Pronto soccorso è deceduto.

Sulla dinamica dell'incidente stradale in via Buonarroti stanno indagando gli agenti della polizia locale di Monza. il bambino forse stava tornando a casa da scuola, da appurare se fosse solo o accompagnato da qualcuno.

Da una prima ricostruzione ad investire l'11enne, C. W. T., residente con la famiglia a Monza, è stata un'automobile Mini Countryman condotta da una donna, M.M.M. residente a Brugherio e di anni 5o che ora rischia l'accusa di omicidio stradale.