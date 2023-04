Monza, bambino morto investito in via Buonarroti: "L’ho visto per terra, la mamma piangeva accoccolata a lui”

Monza, 28 aprile 2023 – Al confine tra Monza e Monza e Brugherio, in via Buonarroti 189 c'è un negozio all'ingrosso di biancheria per la casa. Cinese. Andava verso casa C.W.T., il bambino di 11 anni travolto giovedì pomeriggio da una macchina diretta verso Brugherio.

La sua casa è proprio di fianco. Appena sceso alla fermata del bus di ritorno da scuola, il piccolo ha provato ad attraversare ma una Mini Countryman lo ha centrato ed è finita sulla ciclabile.

La testimonianza

"L'ho visto per terra, era messo male. La mamma piangeva accocolata al suo fianco. Ho i brividi" racconta un passante che andava al lavoro in un ristorante della zona. Ieri gli agenti della polizia locale erano lì a completare i rilievi e indagare per ricostruire la dinamica con la famiglia.

Il sostituto procuratore Emma Gambardella ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. M.M.M. 50 anni, la donna di Brugherio alla guida della macchina, sotto choc si è subito fermata. "Abitava qui a fianco" raccontano due giovani cinesi dal magazzino di biancheri.

L’appello

"Qui è pericoloso. Gli attraversamenti pedonali sono lontani, le macchine e i camion sono tanti". La fermata del bus costringe a mettere a repentaglio la vita chi vuole attraversare quando torna da scuola. Soprattutto all'ora di punta. "Chiedete di fare qualcosa. Per favore" l'appello dei vicini. "Eravamo appena tornati da scuola quando abbiamo visto quel bambino". Ucciso a venti metri da casa.