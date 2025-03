Bagni dell’ambulatorio inaccessibili. Lavori per abbattere le barriere

Restyling allo stabile di via Trento e Trieste, nel cuore della frazione di Baruccana, attualmente sotto i ferri ci sono i servizi igienici.

Saranno eliminate le barriere architettoniche visto che i servizi igienici erano inaccessibili ai disabili. Verrà creato un antibagno con lavandino vicino al servizio utilizzabile anche da persone disabili.

I lavori sono avviati, l’ultimazione entro i mesi estivi. I locali sono di proprietà comunale e consistono in due spazi adatti all’uso medico ambulatoriale e un terzo multifunzionale e utilizzato di solito a supporto.

Il progetto non interesserà solamente i servizi igienici ma tutta l’area.

Le opere saranno infatti completate con il rifacimento della pavimentazione degli ambulatori medici e della sala d’attesa e la ritinteggiature delle pareti.

"L’Amministrazione comunale ha sostenuto questa iniziativa allo scopo di incentivare i futuri medici di base a scegliere la città come sede lavorativa. L’obiettivo è contrastare la carenza di medici di medicina generale e garantire un’assistenza sanitaria di prossimità ai cittadini" spiega la sindaca Alessia Borroni.

L’intervento prevede la realizzazione di nuovi studi medici, che saranno messi a disposizione dell’ATS per l’insediamento di medici di base e altri professionisti sanitari.

L’iniziativa non si limiterà al centro di Seveso, ma si estende alla frazione di Baruccana, potenziando così il supporto medico su tutto il territorio dopo l’apertura dell’Ambulatorio Medico Temporaneo in via Martiri D’Ungheria riducendo i disagi per i cittadini, che spesso sono costretti a spostarsi in altri comuni.

La speranza è di avere un maggior numero di medici di base sul territorio e garantire una risposta più tempestiva alle esigenze dei pazienti, limitando gli spostamenti e migliorando la qualità della vita.

Sonia Ronconi