Baglioni contro Striscia. Tutto rinviato

Bisognerà attendere altri quindici giorni per sapere se resterà a Monza o passerà a Bologna il processo per la presunta diffamazione di Striscia la Notizia a Claudio Baglioni. Ieri il rinvio per impedimento della giudice Roberta Russo, chiamata a pronunciarsi sull’eccezione di incompetenza territoriale presentata dalla difesa degli imputati in concorso, che sono il “papà” di Striscia Antonio Ricci, Antonio Montanari alias mago Casanova e i presentatori Ezio Greggio, Enzo Iacchetti e Gerry Scotti. Il loro legale, l’avvocato Salvatore Pino, ha chiesto il trasferimento del procedimento a Bologna dopo avere depositato la documentazione che rivela come il libro al centro dell’inchiesta sia stato stampato a Imola su commissione di Antonio Montanari. Lo stampato dal titolo “Tutti poeti con Claudio. Dispensa essenziale per il poeta moderno” contiene presunti esempi delle "affinità elettive" di Claudio Baglioni "con i grandi autori del passato".

Strofe di alcune canzoni del cantante romano ritenute da Striscia messe insieme come "tessere di un puzzle" con i versi di Quasimodo, Yourcenar e Tennyson. E ancora altri poeti e scrittori come Pasolini, Dickinson, Wilde e Schopenhauer che avrebbero "collaborato a loro insaputa". Materiale diffuso nella rubrica del tg satirico “Lo ZiBaglione” dal 2019 fino al maggio scorso. Striscia sostiene che Baglioni in passato ha denunciato Ricci due volte, ma è sempre stato accertato il corretto esercizio del diritto di satira. "Una mossa per prendere tempo", il commento degli avvocati di parte civile Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci sulla richiesta di trasferimento del processo. Si torna in aula il 17 aprile.

S.T.