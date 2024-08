Nasce l’avvocato per cani e gatti: apre a Monza lo sportello per difendere i diritti degli animali

Tra non molto anche gli amici a quattro zampe avranno uno sportello comunale che si occuperà di loro, dei loro bisogni e dei servizi di cui hanno necessità. Si chiamerà Uda-Ufficio diritti animali e sarà gestito da un’associazione di volontariato tramite convenzione con il municipio. Sarà aperto il martedì e il giovedì nella sede degli uffici comunali in via Procaccini, a pochi passi dall’Oasi felina, e servirà innanzitutto alla supervisione e al coordinamento delle attività di volontariato legate al benessere degli animali già attive sul territorio, alla gestione dell’Oasi felina e a mettere in rete le aree cani comunali.

Saranno due i servizi offerti: un’attività di sportello al pubblico e azioni sul territorio. Il primo servirà a prendere in carico le richieste avanzate dai cittadini, che siano di assistenza per il proprio animale domestico o di segnalazione di situazioni in cui intervenire. La parte relativa alle attività sul territorio sarà utile per raccordare le tante realtà che si occupano di animali a Monza. Già dal 2007 il Comune ha attiva una convenzione con le associazioni animaliste La Collina dei Conigli, Enpa, Oltre la Specie e Amici della Terra, con le quali è in costante collaborazione.

L’associazione che si aggiudicherà il bando di gestione dell’Uda dovrà occuparsi di favorire la collaborazione tra le realtà di volontariato in materia di tutela animale, informare i cittadini sui temi legati al benessere degli amici a quattro zampe e sulle norme per i possessori di animali, verificare il rispetto del regolamento comunale, coinvolgere i professionisti del settore veterinario in progetti di finalità sociale, raccogliere le istanze di cittadini e associazioni, elaborare progetti di tutela e salvaguardia delle popolazioni animali presenti sul territorio e supportare l’attività di controllo della polizia locale.

Il rapporto tra Comune e associazione assegnataria durerà 5 anni, con una convenzione che prevede un corrispettivo annuo di 10mila euro come rimborso spese. Ci vorranno un paio di mesi per l’aggiudicazione del bando, il servizio entrerà in funzione probabilmente dall’autunno.