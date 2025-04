Auto centra altre due vetture. Tre in ospedale

Grave incidente l’altra sera a Bernareggio. Un automobilista ha concluso la sua corsa schiantandosi contro la saracinesca di un negozio dopo aver centrato altre due vetture, di cui una in marcia e l’altra parcheggiata. Tre persone sono finite in ospedale. L’incidente è avvenuto poco prima delle 23. Sono tre le persone rimaste ferite in seguito al violento impatto: due uomini di 48 anni e uno di 46 anni. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi del 118. A sirene spiegate sono accorse nella via Matteotti, teatro dell’incidente, le ambulanze e un’automedica.

I feriti , che non son sono in pericoli di vita, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. Sono accorsi oltre ai carabinieri anche i vigili del fuoco del comando di Monza con l’autopompa da Vimercate per affiancare le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.

Son.Ron.