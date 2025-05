Assistenza ai colloqui e invio candidature

Piccola azienda del settore Attività agenzia per il lavoro con sede in Vimercate cerca un collaboratore da inserire nella posizione di stage recruiter. In affiancamento al selezionatore Senjor si occuperà di assistere ai colloqui di selezione, pubblicazione degli annunci, invio delle candidature ritenute idonee ai clienti, affiancamento nella parte amministrativa. Requisiti: laurea umanistica/giuridica/economica, autonomia nell’utilizzo del pacchetto MS Office, in modo particolare Excel, predisposizione ai rapporti interpersonali. Si richiede conoscenza inglese discreto. Requisito preferenziale esperienza minima pregressa. La sede è raggiungibile con i mezzi pubblici. Si offre contratto full time di tirocinio con orari di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Termine ultimo per la candidatura mercoledì 11 giugno. Per candidarsi compilare il form all’indirizzo https://afolmonzabrianza.it/servizi-al-lavoro/offerte-di-lavoro/, rif. 6MAY2510/10.1 o inviare mail a ido.vimercate@afolmb.it.