Assistenti in Rsa in 800 ore di corso

Il Consorzio Desio Brianza offre un corso di formazione per diventare Asa nel settore socio-assistenziale. Il corso, della durata di 800 ore, partirà a maggio fino a gennaio 2026 nella sede del Consorzio e sarà disponibile a una tariffa agevolata di 750 euro. Un’opportunità interessante per chi desidera acquisire competenze in questo ambito professionale.

L’ausiliario socio-assistenziale è un operatore dell’area sociale che, grazie alla capacità di relazionarsi in modo competente, attua un intervento diretto con l’utente o con la famiglia al fine di recuperare le risorse della persona anziana o disabile, in una prospettiva di mantenimento o recupero del benessere psico-fisico. L’Asa svolge attività indirizzate a ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione e assiste la persona in tutte le attività della vita quotidiana.

Requisiti di accesso: maggiorenni in possesso di licenza media, per i cittadini stranieri superamento del test di italiano (B1) e dichiarazione di valore del titolo di studio (se conseguito all’estero) rilasciato dall’Ambasciata italiana nel Paese d’origine e superamento colloquio motivazionale. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di qualifica regionale Asa, previo superamento di un esame.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 marzo. Info ai numeri 0362.39.17.30 e 0362.39.1721 oppure inviare una mail a formazioneadulti@codebri.mb.it. Per effettuare la preiscrizione ai corsi basta compilare il form al link https://www.consorziodesiobrianza.it/preiscrizione/.

Veronica Todaro