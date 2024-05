Assalto ai bancomat con la Batmobile, condannata la banda: padre, figlio e un 70enne

Monza, 10 Maggio 2024 – Assaltavano i bancomat con un furgone trasformato in “stile Batman”, con una lunga barra di ferro installata nel cassone usata come ariete e capace di sfondare le vetrate blindate e anche un braccio meccanico su cui fissavano i cavi d’acciaio per sradicare gli sportelli. Oggi è arrivata la condanna al Tribunale di Monza per la banda accusata di avere messo a segno almeno 12 colpi tra le province di Monza e Brianza, Milano, Lecco e Varese, per un bottino totale di 250mila euro.

In manette lo scorso luglio erano finiti un 70enne, un 57enne e il figlio di 32 anni, già pregiudicati per reati simili. La giudice per le udienze preliminari monzese Elena Sechi ha inflitto a tutti la pena di 1 anno di reclusione in continuazione con una precedente condanna del Tribunale di Busto Arsizio per un tentativo di rapina a Caronno Pertusella, in provincia di Varese, che era stato loro fatale.

Con il solito furgone attrezzato e trasformato in Batmobile, i tre della banda si erano già impossessati del bottino di 42mila euro ma sono incappati nei carabinieri della Compagnia di Vimercate che già stavano indagando su alcuni colpi commessi in Brianza e, assieme ai colleghi di Saronno e a un elicottero del secondo nucleo di Orio al Serio, li hanno circondati e affrontati. I malviventi avevano opposto resistenza, ma il più anziano e il più giovane erano stati subito bloccati, mentre il padre del 32enne aveva tentato di scappare ma era rimasto bloccato dal suo stesso cavo di acciaio, impigliatosi a un lampione.