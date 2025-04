Monza, esplode il bancomat: pioggia di schegge di vetro ma le banconote restano in cassa

Carate Brianza (Monza e Brianza), 18 Aprile 2025 - Assalto con l'esplosivo al bancomat la notte scorsa alla filiale della Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza in via San Rocco a Monza. Il boato ha svegliato i residenti della zona e le schegge partite dalle vetrate infrante sono arrivate fino al lato opposto della strada. L'esplosione ha causato danni anche ad alcune auto parcheggiate di fronte alla banca.

Pugno di mosche

Ma la banda di ladri, per motivi ancora in corso di accertamento, non sarebbe riuscita a mandare a segno il colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Monza e Brianza e la Polizia Scientifica, impegnata nei rilievi e nel recupero delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, alla ricerca di elementi utili per identificare i responsabili. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 3.45 del mattino.

Le indagini

Per gli inquirenti, che ora stanno verificando se il bottino è davvero tutto rimasto intatto, potrebbe trattarsi di una banda specializzata negli assalti alle banche con l'esplosivo, arrivata sul posto con dei mezzi in grado anche di trasportare l'intero bancomat e per questo stanno anche sentendo le testimonianze degli abitanti della zona che possono avere visto qualche vettura sospetta arrivare o allontanarsi.

Il fenomeno

Quello degli assalti con esplosivo alle casse automatiche è un fenomeno sempre più frequente e allarmante in Lombardia. A dirlo sono i numeri che continuano a crescere: 147 nel 2023, 341 nel 2024 (+132%) sul territorio nazionale. Da 24 a 56 in Lombardia, dove sono più che raddoppiati. Nei primi tre mesi dell’anno il trend è persino peggiore: 45 attacchi (16 un anno fa), una media di uno ogni due giorni.