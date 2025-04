Garbagnate Milanese, assalto con esplosione allo sportello bancomat e in fiamme il chiosco del parco delle Querce

Garbagnate Milanese (Milano) – Assalto al bancomat della filiale del Banco di Desio e chiosco del parco di via Kennedy in fiamme, nel fine settimana, a Garbagnate Milanese.

Due episodi, il primo nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 aprile, il secondo nella notte tra sabato 12 e domenica 13 aprile, sul quale stanno indagando i carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Rho, che hanno sollevato malumori e polemiche da parte dei cittadini chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine soprattutto nelle ore serali e notturne.

L'assalto allo sportello del bancomat del Banco di Desio di via Milano, angolo via Varese, in pieno centro cittadino, è avvenuto intorno alle quattro di notte. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti i malviventi hanno fatto esplodere il bancomat e poi hanno letteralmente distrutto, forse con un auto ariete, una vetrina laterale, probabilmente stavano cercando un'altra cassaforte.

Vetrine in frantumi, danni ingenti e bottino ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Garbagnate milanese che hanno avviato le indagini, al vaglio i filmanti delle telecamere dell'istituto di credito e quelle delle zona. Lo scorso 23 febbraio, intorno alle 3.30 di notte, nel mirino dei malviventi era finito il bancomat della filiale Monte dei Paschi di via Milano. Ingenti i danni sia alla banca, sia ai negozi vicini.

L'incendio al chiosco che si trova all'interno parco delle Querce di via Kennedy è scoppiato in piena notte. In pochi minuti ha completamento distrutto la struttura del bar di proprietà del Comune ma assegnata in gestione ad un privato. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domano le fiamme, ma purtroppo i danni sono ingenti e saranno le indagini avviate ad accertare se il rogo sia stato di natura dolosa. Qualche giorno fa erano andate a fuoco tre casette di legno che si trovano negli orti urbani in via Toti, di fianco al gattile comunale. Le forze dell'ordine hanno avviato indagini e accertamenti per entrambi i roghi. Al vaglio tutte le ipotesi, anche quella dolosa.