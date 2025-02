Assalto al supermarket. Una banda sbarra la strada e scappa con la cassaforte

Sono arrivati nel cuore della notte in una zona residenziale, piena di villette, hanno sbarrato la strada e assaltato il supermercato portando via la cassaforte. Un colpo evidentemente ben studiato, che ha lasciato esterrefatti anche gli stessi residenti. Una banda di ladri ha assaltato l’altra notte il supermercato Italmark di via Fermi, posizionando scale e ponteggi di traverso per sbarrare la strada e impedire l’eventuale avvicinamento di auto di passaggio o delle forze dell’ordine che accorrevano dopo l’allarme. Un’operazione preparata evidentemente in anticipo con perlustrazione dei luoghi.

Tra le 2.30 e le 3, i malviventi hanno preso di mira prima un deposito di attrezzi che si trova in campagna, sempre lungo la via Fermi, dopo che finisce l’asfalto e inizia lo sterrato. Da questo deposito hanno preso carriole, scale e pezzi di ponteggio in ferro e hanno persino divelto un cancello, per realizzare dei veri e propri sbarramenti sulla via Fermi, sia lato campagna che lato via Marconi e sulla via Galvani. Uno stratagemma utilizzato per assicurarsi un vantaggio e poter agire indisturbati.

A quel punto, sono entrati nel supermercato che si trova proprio alla fine della strada asfaltata e sono andati a colpo sicuro verso la cassaforte, che è stata asportata. È subito scattato il sistema d’allarme del supermercato ma l’arrivo delle pattuglie dei carabinieri è stato rallentato anche dagli sbarramenti e nel frattempo il ladri sono fuggiti con il bottino. Ci sono indagini in corso per ricostruire nei dettagli l’assalto e recuperare eventuali indizi, anche attraverso i filmati delle telecamere. Il materiale disseminato sulle strade per bloccare l’accesso è stato recuperato dal proprietario del magazzino.

Ieri mattina sul posto c’era anche il sindaco Andrea Basilico, rimasto sconcertato dalla sfrontatezza dei ladri, che ormai da più di 3 mesi tengono sotto scacco il paese, con furti nelle abitazioni che si susseguono e che vengono pubblicamente segnalati anche sui gruppi social dalle vittime. "Sinceramene non so più cosa fare, dopo avere segnalato la gravità della situazione nei mesi scorsi in prefettura, avere partecipato a tutti i tavoli di coordinamento della sicurezza, chiesto maggiori pattugliamenti anche alla nostra polizia locale e avere partecipato anche personalmente ai giri di controllo serali con i volontari. Ci sono le telecamere che regitrano targhe in ingresso e in uscita dal paese, ma purtroppo ci troviamo di fronte a un fenomeno che va oltre le possibilità di un sindaco".