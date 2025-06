Asilo e scuole: tutti i progetti sognando la metrotranvia

Centro storico, asilo nido, nuova scuola primaria: in attesa dell’avvio dei lavori per la nuova metrotranvia con l’ambizione di portare il tram fino a incrociare la linea del treno per Milano e Malpensa. Sullo sfondo l’avviato recupero della maestosa Villa Rasini Medolago che è già stata ribattezzata ufficialmente “Villa Attanasio” per ricordare l’ambasciatore ucciso in Congo. Sono questi i principali interventi di trasformazione in corso o in progetto a Limbiate. L’ultimo a essere avviato in ordine di tempo è il cantiere per il nuovo asilo nido da 72 posti in via Salvo D’Acquisto, finanziato in buona parte dal Pnrr. A breve dovrebbero anche riprendere i lavori per il completamento della nuova scuola primaria Anna Frank, vittima di un appalto sfortunato con cui non si è riusciti, in 6 anni, a portare a termine l’opera. Ora è stata effettuata una nuova gara per affidare i lavori. Già partito l’intervento per riqualificare la storica Villa Rasini Medolago, vittima anni fa di un devastante incendio che ne ha distrutto il tetto e alcune strutture interne.

L’obiettivo è un nuovo polo culturale, intitolato all’ambasciatore originario di Limbiate. In queste settimane sono in corso i lavori di riqualificazione del centro storico, tra le vie Trento e Mazzini, con sistemazione delle pavimentazioni, dei marciapiedi e degli arredi urbani. C’è grande attesa per l’avvio dei lavori di riqualificazione della linea Limbiate-Milano, le cui corse sono sospese da un anno e mezzo: un intervento da 180 milioni per farne una moderna tranvia, che qui si punta ad allungare fino all’incrocio con la linea ferroviaria S9 a nord di Mombello.

Ga.Bass.