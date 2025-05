Ascensori fuori uso. Tutti a piedi in municipio

Giornata difficile quella di martedì al Palazzo municipale, dove tutti e tre gli ascensori si sono trovati contemporaneamente fuori servizio, costringendo dipendenti e cittadini a muoversi esclusivamente tramite le scale. Lo ha reso noto il consigliere comunale della Lega, Simone Villa: "Tre su tre fuori uso – commenta –. Uffici comunali con importanti servizi primari sono diventati di fatto inaccessibili per persone con disabilità o difficoltà motorie". Per l’assessore ai Lavori Pubblici, Marco Lamperti, "una combinazione sfortunata". Uno degli ascensori, il più grande e visibile nella galleria vetrata, è già stato riparato, mentre per quello usato principalmente dai dipendenti serve la verifica di un ingegnere ed è prossimo l’intervento. Fuori servizio da un paio di mesi, l’ascensore rapido, in attesa di un pezzo di ricambio. A.S.