Monza, ascensore fuori servizio in via Bergamo: “Sottopasso vietato ai più fragili”

Monza – L’ascensore del sottopasso di via Bergamo è fuori servizio da almeno 20 giorni. L’assessore Marco Lamperti ha annunciato che nelle prossime settimane sarà montato un sistema di videosorveglianza interno alla cabina e successiamente sarà di nuovo riparato, sperando che il sistema di telecamere sia un valido deterrente contro i vandali.

“Da quanto dite che è fuori uso? Venti giorni? Niente affatto – assicura Giuseppe Gallina, residente in zona – è guasto da prima di Natale e così è rimasto. E intanto le persone, come mia moglie che ha il bastone e fa fatica a camminare, non possono percorrere il sottopasso, perché è mal fatto e si cade”.

Dello stesso avviso la signora Doriana Zambellini, barista nel locale a pochi metri dal sottopasso: “Senza ascensore – spiega – gli anziani non riescono a salire. I gradoni del sottopasso sono strani e le persone inciampano e cadono. Proprio l’altro giorno abbiamo chiamato l’ambulanza perché un signore, nel percorrerlo, è caduto. Non è nè il primo né l’ultimo”.

Gli abitanti di via Bergamo raccontano che l’ascensore del sottopasso è stato spesso fuori uso, poi veniva riparato, restava attivo per un po’ e poi era di nuovo fermo per mesi.

“Le bici scendono veloci dalla rampa che è molto ripida ed è capitato che investissero in pieno una persona che usciva dall’ascensore – ricorda Franco Dall’Armi –. Una volta un signore, per evitare un ciclista, è caduto procurandosi un’escoriazione lungo tutta la gamba. Quanto all’ascensore, non è una novità che sia rotto. È spesso vandalizzato da balordi che, oltre a danneggiarlo, ci lasciano dentro rifiuti...proprio di ogni genere! Abbiamo segnalato tante volte che non funzionava, ma senza successo”.