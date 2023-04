Artigiani della dolcezza Alla Pasticceria Lievito ogni cliente ha il suo menù

di Cristina Bertolini

Si trova a metà strada tra il centro e la Villa Reale: la Pasticceria Lievito, in via dei Mille, è quasi un dolce raccordo tra le vie dello shopping e la reggia, verso cui ci si incammina dopo una breve pausa caffè e pasticcino. Simone Isgrò e il suo collega Daniele Marotta, nati professionalmente in pasticceria a Lissone, hanno rilevato il bar al civico 1 di via dei Mille a gennaio 2020. Era un pessimo periodo per cominciare l’attività, proprio poco prima della grande chiusura per la pandemia che ha messo in ginocchio il commercio. E invece loro ne hanno fatto un’opportunità.

"Dovendo far entrare i clienti al massimo a due per volta – racconta Simone – abbiamo avuto la possibilità di conoscerli uno a uno, raccogliendone ansie e aspettattive, desideri e gusti, per calibrare la nostra offerta". Trovandosi in un punto strategico all’angolo tra via Zucchi e il parcheggio di via Pennati, l’afflusso è continuo, soprattutto di medici, infermieri e utenti della Clinica Zucchi: E poi tutti i professionisti. Così Simone e Daniele hanno dato vita a una pasticceria con lavorazione artigianale sul posto: punti di forza i lievitati, come panettoni, colombe, babà e muffin, a cui si aggiunge la cucina per preparare i pranzi, la caffetteria e gli aperitivi. Non manca la lavorazione del cioccolato fondente e al latte per la preparazione di uova di Pasqua artigianali con magnifiche sorprese per i più piccoli. La clientela si avvicina alla Pasticceria Lievito di buon mattino per la colazione. Poi molti tornano anche per pranzo. Li aspetta una piccola linea di produzione con una scelta fra tre primi (a volte fusilli, squacquerone e rucola, risotto crescenza e porri, oppure pasta all’arrabbiata e mix di formaggi). Di secondo si trovano piatti freddi a base di mozzarella, oppure spiedini e piatti a base di manzo. Non mancano le verdure (broccoli, piselli e carote) o in alternativa un piatto freddo come il farro con verdure. Tutto è fatto in casa, dalle abili mani dei cuochi e pasticceri di “Lievito“ attenti alla cura di ogni dettaglio, dalla preparazione iniziale, fino alle decorazioni.

"Sì, perché i clienti per noi non sono numeri – tiene a sottolineare Simone –, li conosciamo uno ad uno, spesso anche per nome e cognome e ci piace andare incontro ai gusti e alle esigenze di tutti, dalla clientela adulta del mattino e mezzogiorno, a quella più giovane dei ragazzi che escono dalle scuole e vengono da noi a fare merenda, ai giovani adulti dell’aperitivo serale. Per chi pranza da noi, il caffè di fine pasto e primo pomeriggio è sempre accompagnato da un paticcino di nostra produzione". Nel fine settimana la clientela, come la fisionomia sociale del centro di Monza, cambia radicalmente: il centro si popola di visitatori dalla Brianza e anche turisti dall’estero che dopo aver preso parte a eventi commerciali milanesi o sportivi a Monza si avvicinano alla Pasticceria Lievito. Mentre ordinano un caffè, chiedono anche informazioni su cosa visitare in città: dal Duomo ai gioielli della Corona, alla Cappella espiatoria alla Villa: "Così diventiamo anche promotori della città".