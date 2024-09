Arte e intelligenza artificiale. L’uomo e il mondo della tecnologia. Una mostra di dipinti e sculture

Dipinti e sculture che riflettono sui rapporti fra l’uomo e la tecnologia, nelle sue varie forme, compresa l’intelligenza artificiale, e su come questa cambi il modo di relazionarci con gli altri. Opere realizzate da diversi artisti, a cui si affiancheranno, per ciascuna, un’elaborazione creata dall’intelligenza artificiale. È la mostra dal titolo “Umani e Tecnologici - Consapevoli in un mondo che cambia“, che verrà inaugurata sabato alle 16 nelle sale di Palazzo Terragni in piazza Libertà a Lissone. L’esposizione, composta da opere pittoriche e scultoree, è curata dal critico d’arte brianzolo Alberto Moioli. Vi si potranno ammirare le creazioni di 24 autori, di cui 21 pittori, fra i quali nomi molto noti non solo sul territorio ma anche a livello nazionale come Gaspare Perego, Gianmario Mazzola, Martino Brivio e Danilo Sanvito, e 3 scultori, ossia Mario Biscaldi, Rosella Fusi e Simona Ripamonti. Si tratta, in tutti i casi, di opere realizzate appositamente per l’occasione.

"Gli artisti - spiega Moioli - si sono confrontati con l’intelligenza artificiale, una riflessione profonda che mette in relazione l’umano e il digitale attraverso un allestimento molto particolare, che non mancherà di stupire i visitatori. Ogni opera creata per la mostra è inedita e ognuna sarà affiancata da un’interpretazione realizzata proprio dall’AI".

Ai 24 pittori e scultori è stato infatti proposto di preparare una descrizione della loro opera, che ha poi costituito l’input per un’applicazione di intelligenza artificiale, a cui è stato chiesto di reinterpretare quel lavoro. "Il risultato fornito dall’applicazione, la macchina digitale, sarà in mostra, esposto vicino a quello dell’artista, l’umano", raccontano gli organizzatori. Ad affiancare la mostra ci sarà poi un incontro-dibattito dedicato al tema “Identità personale e intelligenza artificiale“, che si terrà venerdì 11 ottobre alle 21 nell’auditorium di Palazzo Terragni. Ad affrontare l’argomento saranno il curatore della mostra Alberto Moioli e Demetrio Macheda, direttore del master in neuromarketing del Centro Universitario Internazionale. La mostra si potrà visitare fino al 13 ottobre, aperta ogni mercoledì e ogni fine settimana dalle 15 alle 18. L’iniziativa è promossa dal Circolo culturale e sociale don Ennio Bernasconi in collaborazione con l’Associazione Alessandro Galimberti, l’associazione Athena e il Comune.