Arrivano le ruspe dell’autostrada. Lissone si prepara a finire in trincea

I punti critici sono già annunciati, e sono via Santa Margherita, via Lombardia e la rotonda di San Giorgio. Il nodo ora è quello di arrivare a soluzioni che riducano il più possibile i disagi. L’impatto dei futuri cantieri di Pedemontana sulla viabilità cittadina, tra la frazione di Santa Margherita e i confini con Desio a San Giorgio, preoccupa gli abitanti della zona: un timore di cui si sono fatte portavoce alcune liste di opposizione, che chiedono di coinvolgere immediatamente l’intera commissione urbanistica del Comune nello studio della viabilità straordinaria che si dovrà approntare per fare i conti con i lavori di costruzione dell’autostrada.

La richiesta, rivolta alla Giunta guidata dalla sindaca Laura Borella, è stata messa nero su bianco con una mozione urgente presentata da Luca De Vincentis e Marino Nava, esponenti rispettivamente di Vivi Lissone e del Listone: il documento dovrà essere discusso giovedì sera in consiglio comunale. I rappresentanti d’opposizione sollecitano l’Amministrazione a mettere subito in campo "in maniera preventiva la commissione urbanistica in questo percorso di elaborazione di soluzioni alternative con i consulenti del Comune", ma domandano pure di "garantire la presenza di tutti i membri della commissione" nell’incontro che si avrà poi con Pedemontana per discutere delle proposte alternative o integrative che si potranno pensare per gestire il traffico durante i cantieri rispetto a quanto prospettato fin qui dai tecnici dell’autostrada.

Questo perché "i membri della commissione sono lissonesi che conoscono e vivono il territorio e alcuni di loro si occupano della questione Pedemontana da diverso tempo". La rotonda di San Giorgio, già oggi parecchio trafficata, come pure via Lombardia, rischiano di dover sopportare disagi e un aumento ulteriore di mezzi in transito quando Pedemontana metterà mano alle controstrade della Valassina lavorando sullo svincolo di Desio. Per via Santa Margherita, invece, Pedemontana in un recente incontro in Provincia ha confermato la soluzione del bypass, con la creazione di una deviazione temporanea che permetterà di non chiudere la strada durante il cantiere, mantenendo il passaggio di auto e bus.

Fabio Luongo