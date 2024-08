Arrivano i rinforzi: 50 uomini in più dai comandi vicini

Progetti ma anche risorse. In ausilio al comando di polizia locale arriveranno rinforzi da 15 comuni, per un totale di circa 50 operatori esterni impiegati giornalmente.

Il 2 agosto è stato sottoscritto dai comandanti di polizia locale un accordo di cooperazione che vede coinvolti il Comune di Monza (capofila) e quelli limitrofi per far fronte alle esigenze eccezionali di servizi di viabilità e di polizia stradale dei territori interessati dal piano viabilistico. L’accordo prevede l’individuazione di un unico ufficiale di coordinamento (nominato dalla polizia locale di Monza), che opererà presso il GOS della questura di Monza e Brianza, oltre all’individuazione di un canale unico di collegamento tra le polizie locali cooperanti e l’esecuzione di servizi diretti a regolare il traffico anche all’esterno del territorio di competenza.

Inoltre, dallo scorso anno, il piano di protezione civile del Comune di Monza e dei comuni vicini prevede che l’eventuale gestione di emergenze che dovessero accadere sul territorio verranno gestite all’interno della centrale operativa interforze dell’autodromo.

Sulla base dei dati raccolti nelle precedenti edizioni, si è constatato che domenica - giorno in cui si registra una presenza più consistente di pubblico - il piano di mobilità abbia gestito il 52% degli spostamenti degli spettatori. Di questo 52 %, il 53% ha utilizzato il trasporto pubblico locale (treno o autobus di superficie); il 34% ha utilizzato il mezzo proprio, usufruendo dei parcheggi messi a disposizione da Monza Mobilità; il 6% ha raggiunto l’evento con autobus GT e il 7% ha utilizzato la micromobilità in sharing. Il totale degli accessi all’autodromo durante i tre giorni dell’evento, secondo quanto dichiarato da SIAS, è stato di 270mila, e un simile numero di spettatori è atteso anche per il 2024.

