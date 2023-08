Arrivano da tutto il mondo per ammirare Monte Isola

Tutto esaurito sul Sebino, sul Benaco e in Valcamonica. Difficile, quando non impossibile trovare una stanza sui laghi bresciani e in montagna. E a raccontarlo non sono solamente le testimonianze, ma il traffico intensissimo che consente di scorgere tra le auto in coda moltissimi tedeschi, olandesi, belgi e persino inglesi e di nazioni nordeuropee. Tutti a passo d’uomo: sia chi arriva per una vacanza di alcuni giorni, sia chi cerca ristoro dalla nuova ondata di caldo: una novità per agosto, che tendenzialmente negli ultimi anni è sempre stato più fresco di giugno e luglio, quest’anno invece più piovosi rispetto alla media. "A Monte Isola sta andando benissimo – commenta il sindaco Fiorello Turla. La richiesta è altissima. Chi soggiorna più a lungo sono gli stranieri. In questo periodo abbiamo molti francesi ma anche inglesi e americani e tedeschi. La promozione fatta dai vari enti negli ultimi anni è stata incisiva, così come ha significato molto l’evento di A2a Festa delle luci con le opere dei Maestri Pistoletto e Bonello, che hanno richiamato oltre 25mila persone. Per quanto riguarda le presenze per più di un giorno quest’anno, al momento, siamo al + 10%. Direi un risultato ottimo. Basti pensare che se a Montisola qualche anno fa c’erano otto case vacanza, attualmente ne contiamo 48". Curiosamente, quest’anno Monte Isola chiama gente anche la sera, mentre negli anni precedenti, salvo quando si svolse l’evento the Floating Piers, normalmente le serate sono tranquille. I ristoranti e locali, specie sulla riva, stanno lavorando molto bene. ieri, per esempio, erano molti coloro che erano seduti per pranzo e cena o per un aperitivo o un gelato. Molti di più erano quelli che hanno goduto delle acque del Sebino e delle spiagge.

Lo stesso fenomeno si verifica anche nei paesi della terra ferma e sul lago di Garda, dove non mancano i turisti, attratti non solo dai lidi ma anche dall’offerta gastronomica, dalla possibilità di fare shopping e dalle zone vitivinicole del territorio, che stanno iniziando la vendemmia. Nessuna delusione per la montagna, col suo fresco, in questo periodo si trovano più italiani che stranieri, specie provenienti dalle grandi città del nord Italia, in cerca di fresco.