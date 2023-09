Arresto dei Banditi a Seregno: Amorosi saluta dopo 5 Anni

ll tenente colonnello Emanuele Amorosi ha lasciato dopo 5 anni il comando della Compagnia di Seregno per andare al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma. Era arrivato il 10 settembre 2018 e ha guidato per cinque anni una compagnia che, con otto stazioni, risulta essere la più grande della Brianza (con competenza su sedici comuni: Seregno, Besana in Brianza, Correzzana, Veduggio con Colzano, Renate, Carate Brianza, Albiate, Verano Brianza, Briosco, Giussano, Meda, Seveso, Barlassina, Lentate sul Seveso, Misinto, e Lazzate). In questi anni sono state numerose le operazioni portate a termine. Particolare attenzione è stata riservata al contrasto dello spaccio di stupefacenti, dei reati predatori, ma soprattutto dei reati commessi da baby gang – specie negli scali ferroviari – e contro le fasce deboli. Come l’iniziativa “Non sei sola, noi possiamo aiutarti” promossa in prima persona dall’ufficiale che, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 22 novembre 2022, in collaborazione con il Coordinamento provinciale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ha raccolto il patrocinio di tutti i comuni della Brianza e della Provincia e l’adesione dei centri antiviolenza e delle associazioni di settore. A luglio l’operazione “Far West”, che la Compagnia di Seregno ha condotto insieme al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Monza e Brianza, ha permesso di assicurare alla giustizia per tentato omicidio cinque pericolosi malviventi protagonisti di una sparatoria in centro città. Al suo posto ieri è subentrato il capitano Corrado Quarta, proveniente dalla Legione carabinieri “Puglia” dove è stato al comando della Compagnia di Modugno.

Son.Ron.